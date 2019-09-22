Сборная Украины пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы по волейболу

Мужская сборная Украины пробилась в чемпионат Европы по волейболу, который проходит в четырех странах - Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.

В 1/8 финала, 21 сентября, сборная Украины в пяти сетах одолела сборную Бельгии. Счет поединка - 3: 2 (25:22, 21:25, 14:25, 25:18, 15:10).

В матче четвертьфинала украинская команда встретится 24-го сентября с командой Сербии.

Напомним, что на групповом турнире сборная Украины заняла третье место. Украинцы победили команды Чехии, Эстонии и Черногории и проиграли сборным Польши и Нидерландов.