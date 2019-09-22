Протести в Парижі: зросла кількість затриманих 

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Неділя, 22 вересня 2019, 00:32

Під час акції протесту "жовтих жилетів" поліція затримала 163 людини. 

Джерело: Twitter префектури поліції

Дослівно: "Затримано 163 людини. 395 оштрафовано."

Нагадаємо: 

  • Раніше повідомлялось про 106 затриманих та 104 оштрафованих учасників протесту.

Передісторія:

  • Рух "жовті жилети" почався в листопаді минулого року в зв'язку з ростом цін на паливо і переріс в щотижневі протести, які тривали до весни.
  • Протести спонукали Макрона провести реформи, включаючи зниження податків і більшу децентралізацію уряду.

Українська правда

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Теми: Франція


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