Протести в Парижі: зросла кількість затриманих
Під час акції протесту "жовтих жилетів" поліція затримала 163 людини.
Джерело: Twitter префектури поліції
Дослівно: "Затримано 163 людини. 395 оштрафовано."
#manifestations | A 18h00, sur #Paris :— Préfecture de Police (@prefpolice) September 21, 2019
➡️163 interpellations
➡️395 verbalisations sur périmètres interdits
Нагадаємо:
- Раніше повідомлялось про 106 затриманих та 104 оштрафованих учасників протесту.
Передісторія:
- Рух "жовті жилети" почався в листопаді минулого року в зв'язку з ростом цін на паливо і переріс в щотижневі протести, які тривали до весни.
- Протести спонукали Макрона провести реформи, включаючи зниження податків і більшу децентралізацію уряду.
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