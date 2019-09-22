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Протесты в Париже: возросло количество задержанных

Воскресенье, 22 сентября 2019, 00:32

Во время акции протеста "желтых жилетов" полиция задержала 163 человека.

Источник: Twitter префектуры полиции

Дословно: "Задержаны 163 человека. 395 оштрафованы."

Напомним:

  • Ранее сообщалось о 106 задержанных и 104 оштрафованных участников протеста.

Предыстория:

  • Движение "желтые жилеты" началось в ноябре прошлого года в связи с ростом цен на топливо и переросло в еженедельные протесты, которые продолжались до весны.
  • Протесты побудили Макрона провести реформы, включая снижение налогов и более децентрализованное правительство.

Темы: Франция
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