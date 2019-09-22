Протесты в Париже: возросло количество задержанных
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Воскресенье, 22 сентября 2019, 00:32
Во время акции протеста "желтых жилетов" полиция задержала 163 человека.
Источник: Twitter префектуры полиции
Дословно: "Задержаны 163 человека. 395 оштрафованы."
#manifestations | A 18h00, sur #Paris :— Préfecture de Police (@prefpolice) September 21, 2019
➡️163 interpellations
➡️395 verbalisations sur périmètres interdits
Напомним:
- Ранее сообщалось о 106 задержанных и 104 оштрафованных участников протеста.
Предыстория:
- Движение "желтые жилеты" началось в ноябре прошлого года в связи с ростом цен на топливо и переросло в еженедельные протесты, которые продолжались до весны.
- Протесты побудили Макрона провести реформы, включая снижение налогов и более децентрализованное правительство.
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