Браконьєри напали на співробітників нацпарку на Одещині

Браконьєри під прикриттям прикордонників здійснили напад на працівників Національного парку "Тузлівські лимани".

Джерело: місцеве видання "Думская"

Деталі: За словами в.о. директора нацпарку Ірини Вихристюк, браконьєри крадуть рибу за допомогою незаконного каналу.

Вихристюк додала, що напад відбувся під прикриттям прикордонників, які перебували поруч, а співробітники нацпарку знаходились на підконтрольній їм території та не заходили в будівлі рибалок.

Голова дослідницького департаменту нацпарку Іван Русєв повідомив, що браконьєрів, які вилучали тонни риби було 40, вони вирвали у співробітників держохорони парку фото- і відеокамери. Постраждалі виїхали в лікарню знімати побої.