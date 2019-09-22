Браконьєри напали на співробітників нацпарку на Одещині

452 перегляди
Неділя, 22 вересня 2019, 01:48

Браконьєри під прикриттям прикордонників здійснили напад на працівників Національного парку "Тузлівські лимани". 

Джерело: місцеве видання "Думская"

Деталі: За словами в.о. директора нацпарку Ірини Вихристюк, браконьєри крадуть рибу за допомогою незаконного каналу.

Вихристюк додала, що напад відбувся під прикриттям прикордонників, які перебували поруч, а співробітники нацпарку знаходились на підконтрольній їм території та не заходили в будівлі рибалок. 

Голова дослідницького департаменту нацпарку Іван Русєв повідомив, що браконьєрів, які вилучали тонни риби було 40, вони вирвали у співробітників держохорони парку фото- і відеокамери. Постраждалі виїхали в лікарню знімати побої. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Одеська область


powered by lun.ua
Матеріали за темою
ДТП на Одещині: Кількість постраждалих зросла 21 вересня 2019, 18:02
На Одещині маршрутка зіткнулася з вантажівкою: 9 загиблих 21 вересня 2019, 15:36
На Одещині зіткнулись маршрутки: 19 осіб постраждали 16 вересня 2019, 13:31
Усі новини
Головні новини
Байден закликає розслідувати тиск Трампа на Зеленського – Reuters
Порошенко пояснив, чому Медведчук не сидить і що робив у нього вдома
У Конгресі США вимагають стенограму розмови Трампа і Зеленського про щось "не те"
Блокада вугілля на Львівщині: затримали 28 осіб, в поліції заявили про травмованих
Усі новини
їжа

Суші: корисні чи шкідливі?

їжа

Як упорядкувати холодильник, щоб тримати їжу свіжою

опитування

Українцям стали менше подобатися комедії