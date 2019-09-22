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Браконьєри напали на співробітників нацпарку на Одещині

Неділя, 22 вересня 2019, 01:48

Браконьєри під прикриттям прикордонників здійснили напад на працівників Національного парку "Тузлівські лимани". 

Джерело: місцеве видання "Думская"

Деталі: За словами в.о. директора нацпарку Ірини Вихристюк, браконьєри крадуть рибу за допомогою незаконного каналу.

Вихристюк додала, що напад відбувся під прикриттям прикордонників, які перебували поруч, а співробітники нацпарку знаходились на підконтрольній їм території та не заходили в будівлі рибалок. 

Голова дослідницького департаменту нацпарку Іван Русєв повідомив, що браконьєрів, які вилучали тонни риби було 40, вони вирвали у співробітників держохорони парку фото- і відеокамери. Постраждалі виїхали в лікарню знімати побої. 

Українська правда

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Теми: Одеська область
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