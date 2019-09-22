Браконьеры напали на сотрудников нацпарка в Одесской области

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Воскресенье, 22 сентября 2019, 01:48

Браконьеры под прикрытием пограничников совершили нападение на работников Национального парка "Тузловские лиманы".

Источник: местное издание "Думская"

Детали: По словам и.о. директора нацпарка Ирины Выхрыстюк, браконьеры воруют рыбу с помощью незаконного канала.

Выхрыстюк добавила, что нападение произошло под прикрытием пограничников, находившихся рядом, а сотрудники нацпарка пребывали на подконтрольной им территории и не заходили в здания рыбаков.

Глава исследовательского департамента нацпарка Иван Русев сообщил, что браконьеров, которые изымали тонны рыбы было 40, они вырвали у сотрудников госохраны парка фото- и видеокамеры. Пострадавшие уехали в больницу снимать побои.

Украинская правда

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Темы: Одесская область


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