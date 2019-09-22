В Албанії стався найбільший за 30 років землетрус: є постраждалі

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Неділя, 22 вересня 2019, 06:00

У результаті потужного землетрусу 68 осіб отримали травми.

Джерело: Reuters

Деталі: Поштовхи попередньою магнітудою 5,6 потрясли столицю Тирану та портове місто Дуррес. 

За повідомленням Міністерства оборони Албанії, це найпотужніший землетрус за останні 30 років.

Міністр охорони здоров’я Огерта Манастирліу заявила, що наразі 68 людей отримують лікування від травм. 

 

У результаті потужного землетрусу 68 осіб отримали травми.

REUTERS

Нагадаємо: 

  • На початку червня у Албанії стався землетрус з попередньою магнітудою 5,3. В результаті землетрусу щонайменше двоє людей отримали поранення.

Українська правда

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Теми: Албанія стихійне лихо


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