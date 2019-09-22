В Албанії стався найбільший за 30 років землетрус: є постраждалі

Міністр охорони здоров’я Огерта Манастирліу заявила, що наразі 68 людей отримують лікування від травм.

За повідомленням Міністерства оборони Албанії, це найпотужніший землетрус за останні 30 років.

Українська правда

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