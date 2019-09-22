В Албании произошло самое сильное за 30 лет землетрясение: есть пострадавшие
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Воскресенье, 22 сентября 2019, 06:00
В результате мощного землетрясения 68 человек получили травмы.
Источник: Reuters
Детали: Толчки предварительной магнитудой 5,6 потрясли столицу Тирану и портовый город Дуррес.
По сообщению Министерства обороны Албании, это самое сильное землетрясение за последние 30 лет.
Министр здравоохранения Огерта Манастирлиу заявила, что на данный момент 68 человек получают лечение от травм.
Напомним:
- В начале июня в Албании произошло землетрясение с магнитудой 5,3. В результате землетрясения два человека получили ранения.
Украинская правда
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