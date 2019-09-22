Отруєний "Новічком" британець подає до суду на Росію 

Британець Чарлі Роулі, який був отруєний речовиною "Новічок", має намір відсудити в Росії мільйон фунтів.

Джерело: The Mirror

Деталі: Від отруєння "Новічком" померла дівчина Чарлі - Дон Стерджесс. Сам Роулі провів у комі два тижні.

Британець Чарлі Роулі, який був отруєний речовиною "Новічок", має намір відсудити в Росії мільйон фунтів. Sunday Mirror

Представляти інтереси постраждалого буде Патрік Магуаір, адвокат, який захищав жертв терористичних атак на Вестмінстерському мосту в Лондоні в 2017 році.

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