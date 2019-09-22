Отруєний "Новічком" британець подає до суду на Росію
Неділя, 22 вересня 2019, 06:45
Британець Чарлі Роулі, який був отруєний речовиною "Новічок", має намір відсудити в Росії мільйон фунтів.
Джерело: The Mirror
Деталі: Від отруєння "Новічком" померла дівчина Чарлі - Дон Стерджесс. Сам Роулі провів у комі два тижні.
Представляти інтереси постраждалого буде Патрік Магуаір, адвокат, який захищав жертв терористичних атак на Вестмінстерському мосту в Лондоні в 2017 році.
Нагадаємо:
- Колишній подвійний агент Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні російськими агентами речовиною "Новічок" в березні 2018 року.
- Ще однією жертвою отруєння тією ж речовиною в кінці червня 2018 року стала громадянка Великої Британії Дон Стерджес. Імовірно отрута, якою вона отруїлася, перебувала у флаконі від парфумів.
- Російська сторона заперечує будь-яку причетність до обох випадків отруєння.
Українська правда