Отруєний "Новічком" британець подає до суду на Росію 

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Неділя, 22 вересня 2019, 06:45

Британець Чарлі Роулі, який був отруєний речовиною "Новічок", має намір відсудити в Росії мільйон фунтів. 

Джерело: The Mirror

Деталі: Від отруєння "Новічком" померла дівчина Чарлі - Дон Стерджесс. Сам Роулі провів у комі два тижні.

 

Британець Чарлі Роулі, який був отруєний речовиною "Новічок", має намір відсудити в Росії мільйон фунтів. 

Sunday Mirror

Представляти інтереси постраждалого буде Патрік Магуаір, адвокат, який захищав жертв терористичних атак на Вестмінстерському мосту в Лондоні в 2017 році.

Нагадаємо: 

  • Колишній подвійний агент Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні російськими агентами речовиною "Новічок" в березні 2018 року.
  • Ще однією жертвою отруєння тією ж речовиною в кінці червня 2018 року стала громадянка Великої Британії Дон Стерджес. Імовірно отрута, якою вона отруїлася, перебувала у флаконі від парфумів.
  • Російська сторона заперечує будь-яку причетність до обох випадків отруєння.

Українська правда

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Теми: Росія Велика Британія шпигунство


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