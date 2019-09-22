Отравленный "Новичком" британец подает в суд на Россию

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Воскресенье, 22 сентября 2019, 06:45

Британец Чарли Роули, который был отравлен веществом "Новичок", намерен отсудить в России миллион фунтов.

Источник: The Mirror

Детали: От отравления "новичкам" умерла девушка Чарли - Дон Стерджесс. Сам Роули провел в коме две недели.

 

Британец Чарли Роули, который был отравлен веществом "Новичок", намерен отсудить в России миллион фунтов.

Sunday Mirror

Представлять интересы пострадавшего будет Патрик Магуаир, адвокат, защищавший жертв террористических атак на Вестминстерском мосту в Лондоне в 2017 году.

Напомним:

  • Бывший двойной агент Сергей Скрипач и его дочь Юлия были отравлены российскими агентами веществом "Новичок" в марте 2018 года.
  • Еще одной жертвой отравления тем же веществом в конце июня 2018 года стала гражданка Великобритании Дон Стерджесс. Вероятно яд, которым она отравилась, находился во флаконе от духов.
  • Российская сторона отрицает любую причастность к случаям отравления.

Украинская правда

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Темы: Росcия Великобритания шпионаж


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