Отравленный "Новичком" британец подает в суд на Россию
Воскресенье, 22 сентября 2019, 06:45
Британец Чарли Роули, который был отравлен веществом "Новичок", намерен отсудить в России миллион фунтов.
Источник: The Mirror
Детали: От отравления "новичкам" умерла девушка Чарли - Дон Стерджесс. Сам Роули провел в коме две недели.
Представлять интересы пострадавшего будет Патрик Магуаир, адвокат, защищавший жертв террористических атак на Вестминстерском мосту в Лондоне в 2017 году.
Напомним:
- Бывший двойной агент Сергей Скрипач и его дочь Юлия были отравлены российскими агентами веществом "Новичок" в марте 2018 года.
- Еще одной жертвой отравления тем же веществом в конце июня 2018 года стала гражданка Великобритании Дон Стерджесс. Вероятно яд, которым она отравилась, находился во флаконе от духов.
- Российская сторона отрицает любую причастность к случаям отравления.
Украинская правда