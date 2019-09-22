Отравленный "Новичком" британец подает в суд на Россию

Британец Чарли Роули, который был отравлен веществом "Новичок", намерен отсудить в России миллион фунтов.

Источник: The Mirror

Детали: От отравления "новичкам" умерла девушка Чарли - Дон Стерджесс. Сам Роули провел в коме две недели.

Британец Чарли Роули, который был отравлен веществом "Новичок", намерен отсудить в России миллион фунтов. Sunday Mirror

Представлять интересы пострадавшего будет Патрик Магуаир, адвокат, защищавший жертв террористических атак на Вестминстерском мосту в Лондоне в 2017 году.

Напомним: