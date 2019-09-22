Рятувальники попереджають по погіршення погоди по всій Україні

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Неділя, 22 вересня 2019, 11:19

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в Україні та в Києві, зокрема.

Джерело: сайт ДСНС

Дослівно: "22 вересня в Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності).

22 вересня вночі в Карпатах та на Луганщині сильні заморозки 0-3° (ІІ рівень небезпечності). 23 вересня на півночі Лівобережжя на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності).

По Київській області 22 вересня пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності). По Києву 22 вересня пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності)".

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Теми: погода ДСНС


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