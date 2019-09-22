Спасатели предупреждают об ухудшении погоды по всей Украине

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Воскресенье, 22 сентября 2019, 11:19

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине и в Киеве, в частности.

Источник: сайт ГСЧС

Дословно: "22 сентября в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности).

22 сентября ночью в Карпатах и ​​в Луганской области сильные заморозки 0-3° (II уровень опасности). 23 сентября на севере Левобережья на поверхности почвы заморозки 0-3° (І уровень опасности).

По Киевской области 22 сентября порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности). По Киеву 22 сентября порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности)".

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Темы: погода ГСЧС


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