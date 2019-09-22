США надсилають війська до Саудівської Аравії

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Неділя, 22 вересня 2019, 12:00

Президент США Дональд Трамп схвалив надсилання американських військ для посилення протиповітряної та ракетної оборони Саудівської Аравії після найбільшого нападу на нафтові об'єкти королівства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Пентагон заявив, що буде задіяна поміркована кількість військ - не вказуючи тисяч - і матиме передусім оборонний характер. Він також планує прискорити доставку військової техніки до Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Раніше повідомлялося, що Пентагон розглядає можливість надсилання протиракетних батарей, безпілотників та інших винищувачів. США також розглядають можливість збереження авіаносця в регіоні на невизначений термін.

"У відповідь на прохання королівства президент затвердив розміщення американських сил, які матимуть оборонний характер і насамперед будуть зосереджені на протиповітряній та ракетній обороні", - заявив міністр оборони США Марк Еспер на брифінгу.

"Ми також будемо працювати над тим, щоб прискорити доставку військової техніки до Королівства Саудівська Аравія та ОАЕ, щоб підвищити їхню здатність захищатись", - додав він.

Іран відкинув звинувачення США після ударів 14 вересня, які пошкодили найбільший у світі завод переробки сировини та спричинили найсерйозніший стрибок цін на нафту за десятиліття. Відповідальність за напад взяв на себе єменський рух хуситів, який підтримує Іран.

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Теми: США Саудівська Аравія


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