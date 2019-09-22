США отправляют войска в Саудовскую Аравию

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Воскресенье, 22 сентября 2019, 12:00

Президент США Дональд Трамп одобрил отправку американских войск для усиления противовоздушной и ракетной обороны Саудовской Аравии после крупнейшего нападения на нефтяные объекты королевства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Пентагон заявил, что будет задействовано умеренное количество войск - без указания тысяч - и у них будет, прежде всего, оборонительный характер. Он также планирует ускорить доставку военной техники в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее сообщалось, что Пентагон рассматривает возможность отправки противоракетных батарей, беспилотников и больше истребителей. США также рассматривают возможность сохранения авианосца в регионе на неопределенный срок.

"В ответ на просьбу королевства президент утвердил размещение американских сил, которые будут иметь оборонительный характер и, прежде всего, будут сосредоточены на противовоздушной и ракетной обороне", - заявил министр обороны США Марк Эспер на брифинге.

"Мы также будем работать над тем, чтобы ускорить доставку военной техники в Королевство Саудовская Аравия и ОАЭ, чтобы повысить их способность защищаться", - добавил он.

Иран отверг обвинения США после ударов 14 сентября, которые повредили крупнейший в мире завод по переработке сырья и вызвали серьезный скачок цен на нефть за десятилетие. Ответственность за нападение взяло на себя йеменское движение хуситов, которое поддерживается Ираном.

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Темы: США Саудовская Аравия


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