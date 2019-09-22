Землетрус в Албанії: уже понад 100 постраждалих

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Неділя, 22 вересня 2019, 14:03

Багато албанців досі не повернулися до своїх домівок у столиці Тирані та портовому місті Дуррес після землетрусу магнітудою 5,8, через який травмувалося 105 людей і сотні будинків були пошкоджені.

Про повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.

Влада стверджує, що після землетрусу в суботу вдень було зафіксовано понад 100 подальших поштовхів. 

Пошкоджень зазнали близько 600 будинків. У Тирані, Дурресі та деяких інших західних та центральних районах виникли проблеми з енерго- та водопостачанням.

Багато людей, які покинули свої домівки, перебували у тимчасових притулках, коли експерти в неділю оглядали пошкоджені будинки.

Міністр оборони Олта Хачка, виступаючи на засіданні Кабміну, що відбулося в неділю, сказала, що "на щастя, нафтові свердловини не пошкоджені".

Розташована вздовж Адріатичного та Іонічного морів, Албанія схильна до землетрусів і реєструє сейсмічну активність кожні кілька днів.

Міністерство оборони заявило, що це найпотужніший землетрус в Албанії за останні 30 років.

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