Землетрясение в Албании: уже более 100 пострадавших

447 просмотров
Воскресенье, 22 сентября 2019, 14:03

Многие албанцы до сих пор не вернулись в свои дома в столице Тиране и портовом городе Дуррес после землетрясения магнитудой 5,8, из-за которого травмировались 105 человек и сотни домов были повреждены.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post.

Власти утверждают, что после землетрясения в субботу днем ​​было зафиксировано более 100 последующих толчков.

Повреждения получили около 600 домов. В Тиране, Дурресе и других западных и центральных районах возникли проблемы с энерго- и водоснабжением.

Многие люди, которые покинули свои дома, находились во временных убежищах, когда эксперты в воскресенье осматривали поврежденные дома.

Министр обороны Олта Хачко, выступая на заседании Кабмина, которое состоялось в воскресенье, сказала, что "к счастью, нефтяные скважины не повреждены".

Расположенная вдоль Адриатического и Ионического морей, Албания подвержена землетрясениям и регистрирует сейсмическую активность каждые несколько дней.

Министерство обороны заявило, что это самое мощное землетрясение в Албании за последние 30 лет.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Порошенко рассказал, как Лавров писал "формулу Штайнмайера"
Спасатели предупреждают об ухудшении погоды по всей Украине
Порошенко: отношения к "Роттердам+" не имею
Байден призывает расследовать давление Трампа на Зеленского – Reuters
Все новости
Видео

Почему сюсюкаться с детьми полезно

психология

Когда и как следует говорить с ребенком о сексе?

Фото

Фотограф забрал смартфоны с рук людей. Получилось очень красноречиво

Поиск по сайту
Архив
Весь архів