Землетрясение в Албании: уже более 100 пострадавших

Многие албанцы до сих пор не вернулись в свои дома в столице Тиране и портовом городе Дуррес после землетрясения магнитудой 5,8, из-за которого травмировались 105 человек и сотни домов были повреждены.

An earthquake in the Adriatic Sea hit central Albania on Saturday with a magnitude of 5.6, causing minor damages and light injuries.



Some locals chose to stay outside during the night for fear of more shocks. pic.twitter.com/gO5BcHWKry