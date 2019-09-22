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МЗС Італії обурене нападками Орбана, просить не втручатися

Неділя, 22 вересня 2019, 16:18

Міністру закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо не сподобалось те, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан сказав про італійську урядову коаліцію, тому він закликав його не втручатися в італійську політику.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Corriere Della Sera.

"В Італії уряд відокремився від народу. Я бачу, що ліві повертаються назад, вони всюди отримують владу, привозять мігрантів і збільшують податки. Приходять нові керівники чи старі керівники, як Ренці та Джентілоні, але вони нічого не зрозуміли. Знову ті самі помилки", - сказав Орбан на заході правої партії "Брати Італії" в Римі в суботу.

"Вони хочуть давати громадянство біженцям, щоб отримати голоси і виграти вибори", - зазначив він.

Ді Майо негайно відреагував на заяви Орбана, закликавши його "уникати зайвого втручання":

"Я не дозволю нікому судити чи нападати на Італію. Орбан не знає італійського народу, тому хай говорить про свій народ, якщо хоче, а не про наш".

Угорський прем'єр-міністр в день прибуття на Сицилію щонайменше 150 нових мігрантів запропонував можливість "допомогти Італії в обороні кордонів та репатріації до країн походження".

"Я ніколи не підтримаю те, що ненароджених дітей замінять мігранти", - сказав він.

Давід Сассолі, президент Європейського парламенту, заявив, що "слова Орбана про дітей лякають. Я хотів би нагадати, що минулого понеділка ЄС офіційно відкрив процедуру проти Угорщини за порушення фундаментальних цінностей ЄС".

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте хочуть змінити міграційну політику ЄС, щоб в ній брали участь усі країни блоку. Ті країни, які не будуть слідувати цій політиці, хочуть карати грошовим штрафом.

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