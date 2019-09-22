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МИД Италии возмущен нападками Орбана, просит не вмешиваться

Воскресенье, 22 сентября 2019, 16:18

Министру иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо не понравилось то, что премьер Венгрии Виктор Орбан сказал об итальянской правительственной коалиции, поэтому он призвал его не вмешиваться в итальянскую политику.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Corriere Della Sera.

"В Италии правительство отделилось от народа. Я вижу, что левые возвращаются назад, они везде получают власть, привозят мигрантов и увеличивают налоги. Приходят новые руководители или старые руководители, как Ренци и Джентилони, но они ничего не поняли. Опять те же ошибки" - сказал Орбан на мероприятии правой партии "Братья Италии" в Риме в субботу.

"Они хотят давать гражданство беженцам, чтобы получить голоса и выиграть выборы", - отметил он.

Ди Майо немедленно отреагировал на заявления Орбана, призвав его "избегать излишнего вмешательства".

"Я не позволю никому судить или нападать на Италию. Орбан не знает итальянского народа, поэтому пусть говорит о своем народе, если хочет, а не о нашем", - сказал он.

Венгерский премьер-министр в день прибытия на Сицилию не менее 150 новых мигрантов предложил возможность "помочь Италии в обороне границ и репатриации в страны происхождения".

"Я никогда не поддержу то, что нерожденных детей заменят мигранты", - сказал он.

Давид Сассоли, президент Европейского парламента, заявил, что "слова Орбана о детях пугают. Я хотел бы напомнить, что в минувший понедельник ЕС официально открыл процедуру против Венгрии за нарушение фундаментальных ценностей ЕС".

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джузеппе Конте хотят изменить миграционную политику ЕС, чтобы в ней участвовали все страны блока. Те страны, которые не будут следовать этой политике, хотят наказывать денежным штрафом.

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