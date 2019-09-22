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Ярмоленко забив гол "Манчестер Юнайтед" в чемпіонаті Англії

Неділя, 22 вересня 2019, 18:23

Півзахисник збірної України та "Вест Гема" Андрій Ярмоленко відзначився забитим голом у шостому турі чемпіонату Англії проти "Манчестер Юнайтед".

Ярмоленко пробив воротаря "МЮ" Де Хеа на 44-й хвилині матчу.

Отримавши м'яча у штрафному майданчику він ударом у кут воріт відкрив рахунок у двобої.

"Вест Гем" в цій зустрічі виграв з рахунком 2:0 і вийшов на четверте місце у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги.

Українець у цій зустрічі вийшов на поле в основому складі і був замінений на 89-й хвилині.

Для Ярмоленка цей гол став другим за п'ять матчів в АПЛ цього сезону.

За 15 матчів за "Вест Гем" Ярмоленко забив чотири голи і зробив одну результативну передачу.

Микола Аврамчук, для УП
Теми: футболспорт
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