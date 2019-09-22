Ярмоленко забил гол "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии

Полузащитник сборной Украины и "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко отметился забитым голом в шестом туре чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед".

Ярмоленко пробил вратаря "МЮ" Де Хеа на 44-й минуте матча.

Получив мяч в штрафной, он ударом в угол ворот открыл счет в поединке.

"Вест Хэм" в этой встрече выиграл со счетом 2:0 и вышел на четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Украинец в этой встрече вышел на поле в основном составе и был заменен на 89-й минуте.

Для Ярмоленко этот гол стал вторым за пять матчей в АПЛ в этом сезоне.

За 15 матчей за "Вест Хэм" Ярмоленко забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.