Ярмоленко забил гол "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии
Воскресенье, 22 сентября 2019, 18:23
Полузащитник сборной Украины и "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко отметился забитым голом в шестом туре чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед".
Ярмоленко пробил вратаря "МЮ" Де Хеа на 44-й минуте матча.
Получив мяч в штрафной, он ударом в угол ворот открыл счет в поединке.
"Вест Хэм" в этой встрече выиграл со счетом 2:0 и вышел на четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Украинец в этой встрече вышел на поле в основном составе и был заменен на 89-й минуте.
Для Ярмоленко этот гол стал вторым за пять матчей в АПЛ в этом сезоне.
За 15 матчей за "Вест Хэм" Ярмоленко забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
Николай Аврамчук, для УП