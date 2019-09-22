Прем'єр-Ліга. "Динамо" розгромило "Ворсклу" у Полтаві

Київське "Динамо" у матчі 8 туру у Полтаві перервало свою безвиграшну серію із чотирьох матчів в українській Прем'єр-Лізі.

У неділю "динамівці" з рахунком 5:0 розгромили полтавську "Ворсклу". Усі 90 хвилин гри "Динамо" домінувало і мало повну перевагу, і рахунок міг бути куди більшим.

На дев'ятій хвилині кияни повели в рахунку. Після прострілу від Віталія Миколенка Віктор Циганков забиває у кут воріт - 1:0.

У перші 45-ть хвилин Циганков мав ще два моменти, щоб оформити хет-трик, але вдало грали воротарі "Ворскли". У середині тайму голкіпер полтавчан Данило Каванцев через травму був замінений на Олександра Ткаченка.

На 36-й хвилині Миколенко віддав ще одну результативну передачу і Артем Шабанов ударом головою зробив рахунок 2:0.

За дві хвилини рахунок стає 3:0. Після пасу від Циганкова Де Пена красивим ударом у верхній кут воріт робить рахунок 3:0.

Прекрасний шанс збільшити рахунок на 42-й хвилині був у Артема Беседіна, але його удар головою з пари метрів відбив Ткаченко. На старті другого тайму після помилки гравця "Ворскли" Беседін ударом з метрів 18-ти пробиває Ткаченка - 4:0.

У "Ворскли" біля воріт "Динамо" були лише напівмоменти. На 73-й хвилині голкіпер "Ворскли" ще раз врятував свою команду після удару Сидорчука із-за меж штрафного майданчика.

На 82-й хвилині рахунок стає 5:0. Після пасу від Беседіна Де Пена у штрафній перекинув Ткаченка.