Премьер-лига. "Динамо" разгромило "Ворсклу" в Полтаве

Киевское "Динамо" в матче 8 тура в Полтаве прервало свою безвыигрышную серию из четырех матчей в украинской Премьер-лиге.

В воскресенье "динамовцы" со счетом 5:0 разгромили полтавскую "Ворсклу". Все 90 минут игры "Динамо" доминировало и имело полное преимущество, и счет мог быть куда больше.

На девятой минуте киевляне повели в счете. После прострела от Виталия Миколенко Виктор Цыганков забивает в угол ворот - 1:0.

В первые 45 минут у Цыганкова было еще два момента, чтобы оформить хет-трик, но удачно играли вратари "Ворсклы". В середине тайма голкипер полтавчан Даниил Каванцев из-за травмы был заменен на Александра Ткаченко.

На 36-й минуте Миколенко отдал еще одну результативную передачу и Артем Шабанов ударом головой сделал счет 2:0.

Через две минуты счет становится 3:0. После паса от Цыганков Де Пена красивым ударом в верхний угол ворот делает счет 3:0.

Прекрасный шанс увеличить счет на 42-й минуте был у Артема Беседина, но его удар головой с пары метров отразил Ткаченко. На старте второго тайма после ошибки игрока "Ворсклы" Беседин ударом метров с 18-ти пробивает Ткаченко - 4:0.

У "Ворсклы" возле ворот "Динамо" были только полумоменты. На 73-й минуте голкипер "Ворсклы" еще раз спас свою команду после удара Сидорова из-за пределов штрафной.

На 82-й минуте счет становится 5:0. После паса от Беседина Де Пена в штрафной перебросил Ткаченко.