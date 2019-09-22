В останній тиждень вересня обіцяють заморозки, місцями сильні

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Неділя, 22 вересня 2019, 21:32

З понеділка до середи включно в Україні очікуються нічні заморозки, місцями сильні.

Джерело: Укргідометцентр

Деталі: У понеділок, 23 вересня, у північних областях Лівобережної України заморозки до -3 градусів очікуються на поверхні ґрунту.  При цьому у більшості областей, крім Волинської та Чернівецької областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Вночі 24 вересня у північних та східних областях - заморозки у повітрі, 0...-3 (сильні заморозки, ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), на Полтавщині й Черкащині заморозки на ґрунті 0-4°, (І рівень небезпечності, жовтий).

25 вересня у Чернігівській, Сумській, Полтавській , Харківській та Луганській областях - заморозки у повітрі 0...-3 (сильні заморозки, ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), у Житомирській, Київській, Донецькій областях заморозки на грунті 0...-5 (І рівень небезпечності, жовтий).

У понеділок в західних областях очікується +19...+21 вдень, у південних регіонах до +24 градусів, на решті території +12...+16, вночі зниження температури місцями до +4.

24 вересня температура повітря вдень дещо знизиться, вночі у північних та східних областях очікується зниження до -1 градуса.

25 вересня нічні заморозки прогнозують на північному сході і сході України, у західних регіонах - дощі. 26 вересня по всій території України прогнозують дощі. 

прогноз погоди на 23 вересня
Прогноз погоди на 23 вересня
Прогноз погоди на 24 вересня
Прогноз погоди на 24 вересня
Прогноз погоди на 25 вересня
Прогноз погоди на 25 вересня

Українська правда

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Теми: погода


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