В останній тиждень вересня обіцяють заморозки, місцями сильні

З понеділка до середи включно в Україні очікуються нічні заморозки, місцями сильні.

Джерело: Укргідометцентр

Деталі: У понеділок, 23 вересня, у північних областях Лівобережної України заморозки до -3 градусів очікуються на поверхні ґрунту. При цьому у більшості областей, крім Волинської та Чернівецької областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Вночі 24 вересня у північних та східних областях - заморозки у повітрі, 0...-3 (сильні заморозки, ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), на Полтавщині й Черкащині заморозки на ґрунті 0-4°, (І рівень небезпечності, жовтий).

25 вересня у Чернігівській, Сумській, Полтавській , Харківській та Луганській областях - заморозки у повітрі 0...-3 (сильні заморозки, ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), у Житомирській, Київській, Донецькій областях заморозки на грунті 0...-5 (І рівень небезпечності, жовтий).

У понеділок в західних областях очікується +19...+21 вдень, у південних регіонах до +24 градусів, на решті території +12...+16, вночі зниження температури місцями до +4.

24 вересня температура повітря вдень дещо знизиться, вночі у північних та східних областях очікується зниження до -1 градуса.

25 вересня нічні заморозки прогнозують на північному сході і сході України, у західних регіонах - дощі. 26 вересня по всій території України прогнозують дощі.