Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В останній тиждень вересня обіцяють заморозки, місцями сильні

Неділя, 22 вересня 2019, 21:32
В останній тиждень вересня обіцяють заморозки, місцями сильні

З понеділка до середи включно в Україні очікуються нічні заморозки, місцями сильні.

Джерело: Укргідометцентр

Деталі: У понеділок, 23 вересня, у північних областях Лівобережної України заморозки до -3 градусів очікуються на поверхні ґрунту.  При цьому у більшості областей, крім Волинської та Чернівецької областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Вночі 24 вересня у північних та східних областях - заморозки у повітрі, 0...-3 (сильні заморозки, ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), на Полтавщині й Черкащині заморозки на ґрунті 0-4°, (І рівень небезпечності, жовтий).

25 вересня у Чернігівській, Сумській, Полтавській , Харківській та Луганській областях - заморозки у повітрі 0...-3 (сильні заморозки, ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), у Житомирській, Київській, Донецькій областях заморозки на грунті 0...-5 (І рівень небезпечності, жовтий).

У понеділок в західних областях очікується +19...+21 вдень, у південних регіонах до +24 градусів, на решті території +12...+16, вночі зниження температури місцями до +4.

24 вересня температура повітря вдень дещо знизиться, вночі у північних та східних областях очікується зниження до -1 градуса.

25 вересня нічні заморозки прогнозують на північному сході і сході України, у західних регіонах - дощі. 26 вересня по всій території України прогнозують дощі. 

прогноз погоди на 23 вересня
Прогноз погоди на 23 вересня
Прогноз погоди на 24 вересня
Прогноз погоди на 24 вересня
Прогноз погоди на 25 вересня
Прогноз погоди на 25 вересня

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
погода
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
Усі новини...
Реклама: