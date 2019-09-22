В последнюю неделю сентября обещают заморозки, местами сильные

С понедельника по среду включительно в Украине ожидаются ночные заморозки, местами сильные.

Источник: Укргидометцентр

Детали: В понедельник, 23 сентября, в северных областях Левобережной Украины заморозки до -3 градусов ожидаются на поверхности почвы. При этом в большинстве областей, кроме Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ночью 24 сентября в северных и восточных областях - заморозки в воздухе 0...-3 (сильные заморозки, II уровень опасности, оранжевый), в Полтавской и Черкасской областях - заморозки на почве 0...-4 (I уровень опасности, желтый).

25 сентября в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях - заморозки в воздухе 0...-3 (сильные заморозки, II уровень опасности, оранжевый), в Житомирской, Киевской, Донецкой областях заморозки на почве 0...-5 (I уровень опасности, желтый).

В понедельник в западных областях ожидается +19...+21 днем, в южных регионах до +24 градусов, на остальной территории +12...+16, ночью снижение температуры местами до +4.

24 сентября температура воздуха днем несколько снизится, ночью в северных, северо-восточных и юго-восточных областях похолодание до -1 градуса.

25 сентября ночные заморозки прогнозируют на северо-востоке и востоке Украины, в западных регионах - дожди. 26 сентября во всех регионах Украины ожидаются дожди.