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В последнюю неделю сентября обещают заморозки, местами сильные

Воскресенье, 22 сентября 2019, 21:32
В последнюю неделю сентября обещают заморозки, местами сильные

С понедельника по среду включительно в Украине ожидаются ночные заморозки, местами сильные.

Источник: Укргидометцентр

Детали: В понедельник, 23 сентября, в северных областях Левобережной Украины заморозки до -3 градусов ожидаются на поверхности почвы. При этом в большинстве областей, кроме Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ночью 24 сентября в северных и восточных областях - заморозки в воздухе 0...-3 (сильные заморозки, II уровень опасности, оранжевый), в Полтавской и Черкасской областях - заморозки на почве 0...-4 (I уровень опасности, желтый).

25 сентября в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях - заморозки в воздухе 0...-3 (сильные заморозки, II уровень опасности, оранжевый), в Житомирской, Киевской, Донецкой областях заморозки на почве 0...-5 (I уровень опасности, желтый).

В понедельник в западных областях ожидается +19...+21 днем, в южных регионах до +24 градусов, на остальной территории +12...+16, ночью снижение температуры местами до +4. 

24 сентября температура воздуха днем несколько снизится, ночью в северных, северо-восточных и юго-восточных областях похолодание до -1 градуса. 

25 сентября ночные заморозки прогнозируют  на северо-востоке и востоке Украины, в западных регионах - дожди.  26 сентября во всех регионах Украины ожидаются дожди.   

прогноз погоди на 23 вересня
Прогноз погоды на 23 сентября 
Прогноз погоди на 24 вересня
Прогноз погоды на 24 сентября
Прогноз погоди на 25 вересня
Прогноз погоды на 25 сентября 

Украинская правда
Темы: погода
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