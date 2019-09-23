Трамп: Я хочу, щоб і Німеччина, і Франція, і Європейський Союз допомагали Україні

Президент США Дональд Трамп відповів на питання журналістів про військову допомогу Україні.

Джерело: Fox News.

"На запитання, чому він відклав військову допомогу Україні, Трамп відповів, що це не має ніякого відношення до родини Байденів", - пише американське видання.

При цьому Трамп наголосив: "Я хочу, щоб і Німеччина, і Франція, і Європейський Союз вкладали гроші. І я нічого не затримував. Ми виплатили військову допомогу, наскільки мені відомо".

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