Трамп: Я хочу, щоб і Німеччина, і Франція, і Європейський Союз допомагали Україні

5465 переглядів
Понеділок, 23 вересня 2019, 00:33

Президент США Дональд Трамп відповів на питання журналістів про військову допомогу Україні.

Джерело: Fox News.

"На запитання, чому він відклав військову допомогу Україні, Трамп відповів, що це не має ніякого відношення до родини Байденів", - пише американське видання.

При цьому Трамп наголосив: "Я хочу, щоб і Німеччина, і Франція, і Європейський Союз вкладали гроші. І я нічого не затримував. Ми виплатили військову допомогу, наскільки мені відомо".

Нагадаємо:

  • Конгресмени Палати представників підтримали рішення виділити Україні 250 мільйонів доларів на військову допомогу.
  • Наприкінці серпня Трамп доручив своїй команді з національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні. Затримка зумовила критику з боку Конгресу.
  • Washington Post писала, що адміністрація Трампа призупинила допомогу, щоб здійснити тиск на президента України Володимира Зеленського для відновлення корупційного розслідування стосовно колишнього віце-президента Джо Байдена та його сина.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: США Трамп


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Трамп заявив про готовність оприлюднити стенограму розмови із Зеленським 22 вересня 2019, 23:46
Трамп не проти свідчень Джуліані у Конгресі про розслідування в Україні "справи Байдена" 22 вересня 2019, 20:59
Помпео заявив, що дії Байдена мають бути розслідувані через "українське питання" 22 вересня 2019, 18:14
Усі новини
Головні новини
Трамп: Я хочу, щоб і Німеччина, і Франція, і Європейський Союз допомагали Україні
Пожежа у Києві: палали автоцистерни з пальним
В останній тиждень вересня обіцяють заморозки, місцями сильні
Прем'єр-Ліга. "Динамо" розгромило "Ворсклу" у Полтаві
Усі новини
психологія

Самотність – не вирок: 7 способів її побороти

їжа

Суші: корисні чи шкідливі?

Медицина

Як у Мукачеві ремонтують сімейну медицину