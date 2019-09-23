Трамп: Я хочу, щоб і Німеччина, і Франція, і Європейський Союз допомагали Україні
Президент США Дональд Трамп відповів на питання журналістів про військову допомогу Україні.
Джерело: Fox News.
"На запитання, чому він відклав військову допомогу Україні, Трамп відповів, що це не має ніякого відношення до родини Байденів", - пише американське видання.
При цьому Трамп наголосив: "Я хочу, щоб і Німеччина, і Франція, і Європейський Союз вкладали гроші. І я нічого не затримував. Ми виплатили військову допомогу, наскільки мені відомо".
Нагадаємо:
- Конгресмени Палати представників підтримали рішення виділити Україні 250 мільйонів доларів на військову допомогу.
- Наприкінці серпня Трамп доручив своїй команді з національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні. Затримка зумовила критику з боку Конгресу.
- Washington Post писала, що адміністрація Трампа призупинила допомогу, щоб здійснити тиск на президента України Володимира Зеленського для відновлення корупційного розслідування стосовно колишнього віце-президента Джо Байдена та його сина.
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