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Трамп: Я хочу, чтобы и Германия, и Франция, и Европейский Союз помогали Украине

Понедельник, 23 сентября 2019, 00:33
Трамп: Я хочу, чтобы и Германия, и Франция, и Европейский Союз помогали Украине

Президент США Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов о военной помощи Украине.

Источник: Fox News.

"На вопрос, почему он отложил военную помощь Украине, Трамп ответил, что это не имеет никакого отношения к семейству Байденов", - сообщает американское издание.

При этом Трамп подчеркнул: "Я хочу, чтобы и Германия, и Франция, и Европейский Союз вкладывали деньги. И я ничего не задерживал. Мы выплатили военную помощь, насколько мне известно".

Напомним:

  • Конгрессмены Палаты представителей поддержали решение выделить Украине 250 миллионов долларов на военную помощь.
  • В конце августа Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. Задержка обусловила критику со стороны Конгресса.
  • Washington Post писала, что администрация Трампа приостановила помощь, чтобы оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью восстановления коррупционного расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАТрамп
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