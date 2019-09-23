Трамп: Я хочу, чтобы и Германия, и Франция, и Европейский Союз помогали Украине
1174 просмотра
Понедельник, 23 сентября 2019, 00:33
Президент США Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов о военной помощи Украине.
Источник: Fox News.
"На вопрос, почему он отложил военную помощь Украине, Трамп ответил, что это не имеет никакого отношения к семейству Байденов", - сообщает американское издание.
При этом Трамп подчеркнул: "Я хочу, чтобы и Германия, и Франция, и Европейский Союз вкладывали деньги. И я ничего не задерживал. Мы выплатили военную помощь, насколько мне известно".
Напомним:
- Конгрессмены Палаты представителей поддержали решение выделить Украине 250 миллионов долларов на военную помощь.
- В конце августа Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. Задержка обусловила критику со стороны Конгресса.
- Washington Post писала, что администрация Трампа приостановила помощь, чтобы оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью восстановления коррупционного расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua