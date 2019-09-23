Трамп: Я хочу, чтобы и Германия, и Франция, и Европейский Союз помогали Украине

Президент США Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов о военной помощи Украине.

Источник: Fox News.

"На вопрос, почему он отложил военную помощь Украине, Трамп ответил, что это не имеет никакого отношения к семейству Байденов", - сообщает американское издание.

При этом Трамп подчеркнул: "Я хочу, чтобы и Германия, и Франция, и Европейский Союз вкладывали деньги. И я ничего не задерживал. Мы выплатили военную помощь, насколько мне известно".

Напомним: