Влада Ірану зняла заборону 1979 року розширивши права жінок

Іранська влада погодилась зняти заборону для жінок на відвідування футбольних стадіонів.

Джерело: президент Міжнародної федерації футболу Джанні Інфантіно, передає BBC.

Президент ФІФА розповів, що обговорював це питання з іранською владою, і вона його запевнила, що з наступного міжнародного матчу жінкам в Ірані дозволять ходити на футбол.

Першим матчем, на який місцеві жінки зможуть сходити, буде зустріч між збірними Ірану та Камбоджі, яка відбудеться 10 жовтня в рамках відбору на чемпіонат світу 2022 року.

Візиту делегації ФІФА передував інцидент з іранською вболівальницею, яку заарештували за спробу пройти на стадіон під виглядом чоловіка. Вона підпалила себе біля будівлі суду через страх потрапити у в’язницю.

Цей випадок викликав обурення як в Ірані, так і в інших країнах. Футболісти та вболівальники вшановували пам’ять дівчини у всьому світі.

Нагадаємо: