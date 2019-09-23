Влада Ірану зняла заборону 1979 року розширивши права жінок

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Понеділок, 23 вересня 2019, 02:03

Іранська влада погодилась зняти заборону для жінок на відвідування футбольних стадіонів.

Джерело: президент Міжнародної федерації футболу Джанні Інфантіно, передає BBC.

Президент ФІФА розповів, що обговорював це питання з іранською владою, і вона його запевнила, що з наступного міжнародного матчу жінкам в Ірані дозволять ходити на футбол. 

Першим матчем, на який місцеві жінки зможуть сходити, буде зустріч між збірними Ірану та Камбоджі, яка відбудеться 10 жовтня в рамках відбору на чемпіонат світу 2022 року.

Візиту делегації ФІФА передував інцидент з іранською вболівальницею, яку заарештували за спробу пройти на стадіон під виглядом чоловіка. Вона підпалила себе біля будівлі суду через страх потрапити у в’язницю.

Цей випадок викликав обурення як в Ірані, так і в інших країнах. Футболісти та вболівальники вшановували пам’ять дівчини у всьому світі.

Нагадаємо:

  • Заборона для жінок відвідувати футбол діє в Ірані після Ісламської революції 1979 року.

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Теми: Іран права людини


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