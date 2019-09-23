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Власти Ирана сняли запрет 1979 года расширив права женщин

Понедельник, 23 сентября 2019, 02:03

Иранские власти согласились снять запрет для женщин на посещение футбольных стадионов.

Источник: президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино, передает BBC.

Президент ФИФА рассказал, что обсуждал этот вопрос с иранскими властями, и она его заверила, что со следующего международного матча женщинам в Иране позволят ходить на футбол. 

Первым матчем, на который местные женщины смогут сходить, будет встреча между сборными Ирана и Камбоджи, которая состоится 10 октября в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года.

Визиту делегации ФИФА предшествовал инцидент с иранской болельщицей, которую арестовали за попытку пройти на стадион под видом мужчины. Она подожгла себя у здания суда из-за страха попасть в тюрьму.

Этот случай вызвал возмущение как в Иране, так и в других странах. Футболисты и болельщики почтили память девушки во всем мире.

Темы: Иранправа человека
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