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В анексованому Криму Михалков відкрив кінофестиваль "Євразійський міст"

Понеділок, 23 вересня 2019, 03:25
В анексованому Криму Михалков відкрив кінофестиваль Євразійський міст

У Ялті в анексованому Криму відбулася церемонія відкриття кінофестивалю "Євразійський міст"

Джерело: Крим.Реалії

Як повідомляє прес-служба російського Мінкульту Криму, в церемонії відкриття фестивалі брали участь російські кінематографісти Микита Михалков, Віктор Мережко, підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксенов, глава Мінкульту Криму Аріна Новосельська, член Ради Федерації Росії з Криму Ольга Ковітіді. Ведучими заходу були російські актори Жанна Еппле та Марат Башаров.

"Євразійський міст" проводять на анексованому Росією півострові з 2016 року.  Ідея його створення належить Микиті Михалкову. У 2014 році він запропонував заснувати щорічний кінофестиваль, який би проводився в Криму "для відродження і популяризації кримського кінематографа в євразійському просторі".

В Ялті планують показати фільми з сусідньої Росії і деяких інших країн, в тому числі з Італії, Іспанії, Великобританії.

Український МЗС оприлюднив раніше звернення, в якому застеріг іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок в анексований Крим.

Нагадаємо:

  • Посольство України в Чехії закликає компетентні чеські органи засудити відвідини окупованого Криму деякими чеськими громадянами, зокрема представниками керівництва так званої "Світової ради Підкарпатських русинів".

"Українська правда" у Threads

Теми: КриманексіяРосія
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