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В аннексированном Крыму Михалков открыл кинофестиваль "Евразийский мост"

Понедельник, 23 сентября 2019, 03:25
В аннексированном Крыму Михалков открыл кинофестиваль Евразийский мост

В Ялте в аннексированном Россией Крыму состоялась церемония открытия кинофестиваля "Евразийский мост"

Источник: Крим.Реалии

Как сообщает пресс-служба российского Минкульта Крыма, в церемонии открытия фестивале принимали участие российские кинематографисты Никита Михалков, Виктор Мережко, подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов, глава Минкульта Крыма Арина Новосельская, член Совета Федерации России из Крыма Ольга Ковитиди. Ведущими мероприятия были российские актеры Жанна Эппле и Марат Башаров.

"Евразийский мост" проводят на аннексирована Россией полуострове с 2016 года. Идея его создания принадлежит Никите Михалкову. В 2014 году он предложил учредить ежегодный кинофестиваль, который бы проводился в Крыму "для возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве".

В Ялте планируют показать фильмы из соседней России и других стран, в том числе из Италии, Испании, Великобритании.

Украинский МИД обнародовал ранее обращение, в котором предостерег иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в аннексирован Крым.

Напомним:

  • Посольство Украины в Чехии призывает компетентные чешские органы осудить посещение оккупированного Крыма некоторыми чешскими гражданами, в том числе представителями руководства т.н. "Всемирного совета Подкарпатских русинов".

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрыманнексияРосcия
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