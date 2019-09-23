ООС: 15 обстрілів впродовж доби

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Понеділок, 23 вересня 2019, 08:12

22 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: зведення ООС. 

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

"За минулу добу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення середнього ступеня важкості",- звітують військові.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню.

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Теми: ООС


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