ООС: 15 обстрілів впродовж доби

22 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: зведення ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

"За минулу добу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення середнього ступеня важкості",- звітують військові.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню.