Серіал компанії НВО "Чорнобиль" отримав три премії "Еммі"

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Понеділок, 23 вересня 2019, 06:18

Серіал Чорнобиль, створений компанією НВО, отримав премії на 71-й церемонії вручення нагород в галузі телебачення "Еммі".

Джерело: Hollywood Reporter.

"Чорнобиль" був визнаний кращим міні-серіалом року.

Також "Еммі" отримали режисер Йохан Ренк і сценарист Крейг Мейзін за кращу режисуру і кращий сценарій серед міні-серіалів.

Мінісеріал "Чорнобиль" посів перше місце в рейтингу популярності International Movie Data Base, обігнавши відомий серіал "Гру престолів". Окремі епізоди серіалу знімали в Україні.

Нагадаємо:

Міні-серіал "Чорнобиль" складається з 5 епізодів, останній вийшов на екрани 3 червня. У команді, яка створювала серіал, зазначали, що вибух — "найменш цікаве з того, що сталося", бо "Чорнобиль" — "не фільм-катастрофа, а людська історія".

Знімали серіал у Литві та Києві. Литву обрали, бо там є радянські будівлі та відповідні локації, а також був доступ до Інгалінської атомної електростанції (так званої сестри Чорнобильської АЕС). Роль Прип'яті "грав" спальний район Вільнюса. У Києві вже знімали фінальні епізоди.

Раніше повідомлялось, що західні ЗМІ прогнозують туристичний бум в Україні через серіал "Чорнобиль".

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Теми: Кабінет міністрів


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