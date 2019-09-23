Сериал компании НВО "Чернобыль" получил три премии "Эмми"

Сериал Чернобыль, созданный компанией НВО, получил премии на 71-й церемонии вручения наград в области телевидения "Эмми".

Источник: Hollywood Reporter.

"Чернобыль" был признан лучшим мини-сериалом года.

Также "Эмми" получили режиссер Йохан Ренко и сценарист Крейг Мейзин за лучшую режиссуру и лучший сценарий среди мини-сериалов.

Минисериал "Чернобыль" занял первое место в рейтинге популярности International Movie Data Base, обогнав даже "Игру престолов". Отдельные эпизоды сериала снимали в Украине.

Напомним:

Мини-сериал "Чернобыль" состоит из 5 эпизодов, последний вышел на экраны 3 июня. В команде, которая создавала сериал, отмечали, что взрыв - "наименее интересное из того, что произошло", ибо "Чернобыль" - "не фильм-катастрофа, а человеческая история".

Снимали сериал в Литве и Киеве. Литву выбрали, потому что там есть советские здания и соответствующие локации, а также был доступ к Ингалинской атомной электростанции (так называемой сестры Чернобыльской АЭС). Роль Припяти "играл" спальный район Вильнюса. В Киеве уже снимали финальные эпизоды.