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Помпео: переговори про оборонну підтримку України завжди були на 100% законні

Понеділок, 23 вересня 2019, 09:40

Держсекретар США Майк Помпео у численних телеінтерв’ю в неділю захищав розмову президента Трампа з Володимиром Зеленським і запевняв, що переговори про надання оборонної підтримки Україні завжди відповідали законності.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Помпео підтвердив, що цього тижня в Нью-Йорку планується проведення зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми хочемо мати гарні відносини з народом України. Ми хочемо, щоб вони були вільні та незалежні", - наголосив Помпео в інтерв'ю каналу ABC в неділю.

В своїх інтерв'ю АВС, Fox News та CBS в неділю головний дипломат США підкреслив, що саме адміністрація Трампа надала оборонну допомогу Україні.

"Я бачив, як президент спілкується з керівництвом України. Я слухав переговори і пам'ятаю як минула адміністрація відмовлялась надати оборонну зброю Україні. Президент прийняв рішення про надання і не одного разу і не двічі, а вже тричі, щоб народ України міг опиратись захопленню південного сходу України. Як ви пам'ятаєте, саме минула адміністрація дозволила Володимиру Путіну забрати п'яту частину України. Ми плануємо зустріч з Зеленським цього тижня", - заявив Помпео кореспонденту FoxNews.

Він також відзначив, що переговори стосовно надання оборонної підтримки Україні завжди були "на 100% відповідні, на 100% законні і на 100% забезпечували захист американських платників податків у доцільному використанні їх коштів".

Помпео висловив сподівання на те, що правда стосовно дій колишнього віце-президента США Джо Байдена в Україні стане відомою. Байден заперечує звинувачення у невідповідних діях в Україні.

Телефонна розмова, що відбулась між президентами 25 липня, опинилась в центрі скандалу у США. За закидами ЗМІ, під час розмови президент Трамп міг неодноразово наполягати на розслідуванні в Україні дій впливового політика від Демократичної партії США та колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

ЗМІ припускають, що Трамп міг використати питання оборонної підтримки України для тиску на українського президента.

У неділю Трамп заявив, що готовий до оприлюднення стенограми його телефонної розмови з президентом Зеленським.

Читайте дательніше: "Шантаж на тлі виборів: чому розмова з Зеленським може призвести до імпічменту Трампа"

"Європейська правда"

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