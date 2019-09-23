Помпео: переговоры об оборонной поддержке Украине всегда были на 100% законные

Госсекретарь США Майк Помпео в многочисленных телеинтервью в воскресенье защищал разговор президента Трампа с Владимиром Зеленским и уверял, что переговоры о предоставлении военной поддержки Украине всегда отвечали законности.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Помпео подтвердил, что на этой неделе в Нью-Йорке планируется проведение встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы хотим иметь хорошие отношения с народом Украины. Мы хотим, чтобы они были свободны и независимы", - подчеркнул Помпео в интервью каналу ABC в воскресенье.

В своих интервью АВС, Fox News и CBS в воскресенье главный дипломат США подчеркнул, что именно администрация Трампа предоставила оборонительную помощь Украине.

"Я видел, как президент общается с руководством Украины. Я слушал переговоры и помню, как прошлая администрация отказывалась предоставить оборонительное оружие Украине. Президент принял решение о предоставлении и не единожды и не дважды, а уже трижды, чтобы народ Украины мог сопротивляться захвату юго-востока Украины. Как вы помните, именно прошла администрация разрешила Владимиру Путину забрать пятую часть Украины. Мы планируем встречу с Зеленским на этой неделе", - заявил Помпео корреспонденту FoxNews.

Он также отметил, что переговоры о предоставлении военной поддержки Украины всегда были "на 100% соответствующие, на 100% законны и на 100% обеспечивали защиту американских налогоплательщиков в целесообразном использовании их средств".

Помпео выразил надежду на то, что правда относительно действий бывшего вице-президента США Джо Байдена в Украине станет известной. Байден отрицает обвинения в неподходящих действиях в Украине.

Телефонный разговор, состоявшейся между президентами 25 июля, оказался в центре скандала в США. По данным СМИ, во время разговора президент Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии США и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

СМИ предполагают, что Трамп мог использовать вопрос оборонной поддержки Украины для давления на украинского президента.

В воскресенье Трамп заявил, что готов к обнародованию стенограммы его телефонного разговора с президентом Зеленским.

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"Европейская правда"