У столиці викрили конвертцентр: "відмивав" мільярд гривень на рік

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Понеділок, 23 вересня 2019, 09:59

Служба безпеки України припинила діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обсягом понад 1 мільярд гривень на рік.

Джерело: СБУ.

Дослівно: "Група ділків організувала протиправний бізнес, який діяв з 2017 року. Зловмисники на замовлення "клієнтів" здійснювали фінансові операції з використанням низки фіктивних підприємств для незаконного переведення коштів у готівку з метою ухилення від податкового навантаження та виведення грошей у "тіньовий" сектор економіки".

Деталі: Серед замовників протиправних послуг були представники комерційних структур реального сектору економіки Київщини та низка держаних підприємств.  

 

Під час обшуків у Києві в офісах, автомобілях та за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили понад 130 печаток фіктивних комерційних структур, держпідприємств та більш ніж 4 мільйони готівки в різних валютах у гривневому еквіваленті. 

 

Також виявили установчі, реєстраційні документи та печатки "офшорних" компаній, які використовували для виведення коштів за кордон, комп’ютери, електронні ключі та носії інформації, що містять фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

За даним фактом відкрито провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

Тривають слідчі дії.

Українська правда

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Теми: СБУ


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