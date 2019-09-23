В столице разоблачили конвертцентр: "отмывал" миллиард гривен в год

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Понедельник, 23 сентября 2019, 09:59

Служба безопасности Украины прекратила деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 миллиарда гривен в год.

Источник: СБУ.

Дословно: "Группа дельцов организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года. Злоумышленники по заказу "клиентов" осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в "теневой" сектор экономики".

Детали: Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевской области и ряд государственных предприятий. 

 

Во время обысков в Киеве в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 миллиона наличных в различных валютах в гривневом эквиваленте. 

 

Также обнаружили учредительные, регистрационные документы и печати "оффшорных" компаний, которые использовали для вывода средств за рубеж, компьютеры, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

По данному факту возбуждено производство по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

Продолжаются следственные действия.

Украинская правда

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Темы: СБУ


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