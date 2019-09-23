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Ще не бабине літо, але негода відступить

Понеділок, 23 вересня 2019, 10:12

У вівторок і середу в Україні мінлива хмарність, вночі синоптики обіцяють заморозки у повітрі 0-3°.

Джерело: Укргідрометцентр, "Укрінформ"

Зокрема, 24-25 вересня в Україні прогнозують мінливу хмарність. Без опадів, лише вдень 25 вересня у західних областях місцями невеликий дощ. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

У північних та східних областях 24 вересня вночі заморозки у повітрі 0-3°, вдень 9-14° тепла, 25 вересня вночі 1-6° тепла, на ґрунті (на півночі Лівобережжя та Луганщині у повітрі) заморозки 0-5°, вдень 12-17° тепла; на решті території вночі 4-9° тепла (24 вересня на Полтавщині й Черкащині заморозки на ґрунті 0-4°), вдень 14-19° тепла, у південній частині та подекуди в західних областях 20-22°.

У Києві та столичній області 24-25 вересня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. 24 вересня вночі заморозки у повітрі 0-3°, температура вдень 9-14° тепла; 25 вересня вночі 1-6° тепла, заморозки на ґрунті 0-5°, вдень 12-17° тепла.

 

А от 26-27 вересня в Україні часом невеликі та помірні дощі, лише у східній частині 26 вересня без опадів. Температура вночі 6-12°, на крайньому сході місцями 3-5° тепла, вдень 11-17°, на півдні до 21°.

 

У Києві та області 26-27 вересня невеликий, вдень 26 вересня місцями помірний дощ. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 11-16°.

 

Українська правда

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Теми: погодаУкраїна
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