Еще не бабье лето, но в первые дни недели сохранится мягкая осенняя погода
Во вторник и среду в Украине переменная облачность, ночью синоптики обещают заморозки в воздухе 0-3°.
Источник: Укргидрометцентр, "Укринформ"
В частности, 24-25 сентября в Украине прогнозируют переменную облачность. Без осадков, лишь днем 25 сентября в западных областях местами небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.
В северных и восточных областях 24 сентября ночью заморозки в воздухе 0-3°, днем 9-14° тепла, 25 сентября ночью 1-6° тепла, на почве (на севере Левобережья и Луганской области в воздухе) заморозки 0-5°, днем 12-17° тепла; на остальной территории ночью 4-9° тепла (24 сентября в Полтавской и Черкасской заморозки на почве 0-4°), днем 14-19° тепла, в южной части и местами в западных областях 20-22°.
В Киеве и столичной области 24-25 сентября переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. 24 сентября ночью заморозки в воздухе 0-3°, температура днем 9-14° тепла; 25 сентября ночью 1-6° тепла, заморозки на почве 0-5°, днем 12-17° тепла.
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