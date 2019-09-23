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Еще не бабье лето, но непогода отступит

Понедельник, 23 сентября 2019, 10:12

Во вторник и среду в Украине переменная облачность, ночью синоптики обещают заморозки в воздухе 0-3°.

Источник: Укргидрометцентр, "Укринформ"

В частности, 24-25 сентября в Украине прогнозируют переменную облачность. Без осадков, лишь днем 25 сентября в западных областях местами небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

В северных и восточных областях 24 сентября ночью заморозки в воздухе 0-3°, днем ​​9-14° тепла, 25 сентября ночью 1-6° тепла, на почве (на севере Левобережья и Луганской области в ​​воздухе) заморозки 0-5°, днем 12-17° тепла; на остальной территории ночью 4-9° тепла (24 сентября в Полтавской и Черкасской заморозки на почве 0-4°), днем ​​14-19° тепла, в южной части и местами в западных областях 20-22°.

В Киеве и столичной области 24-25 сентября переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. 24 сентября ночью заморозки в воздухе 0-3°, температура днем ​​9-14° тепла; 25 сентября ночью 1-6° тепла, заморозки на почве 0-5°, днем ​​12-17° тепла.

 

А вот 26-27 сентября в Украине временами небольшие и умеренные дожди, лишь в восточной части 26 сентября без осадков. Температура ночью 6-12°, на крайнем востоке местами 3-5° тепла, днем ​​11-17°, на юге до 21°.

В Киеве и области 26-27 сентября небольшой, днем ​​26 сентября местами умеренный дождь. Температура ночью 6-11° тепла, днем ​​11-16°.

 
 

Темы: погодаУкраина
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