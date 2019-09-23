У Чернігові в ДТП загинули 4 підлітків: авто влетіло в дерево

У Чернігові водій-підліток не впорався з керуванням на мокрій дорозі і влетів у придорожнє дерево, у результаті ДТП він та троє пасажирів-підлітків загинули.

Джерело: поліція Чернігівської області.

Дослівно: "На мокрій дорозі водій не впорався з керуванням і зіткнувся з придорожнім деревом, внаслідок чого він та троє пасажирів загинули на місці події. В лікарні знаходиться уціліла в ДТП дівчина".

Деталі: Підліток взяв дідів легковик "Фольксваген Пасат", зібрав друзів-однолітків і поїхав кататися. Хлопчина планував отримати водійське посвідчення.

Під час спуску з пагорбу на мокрій дорозі він не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та в’їхав у дерево. Удар був такої сили, що автомобіль розірвало на частини. Дівчині, яка сиділа на пасажирському сидінні, пощастило залишитися живою. Її госпіталізували.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох осіб) ККУ.

Триває досудове розслідування.