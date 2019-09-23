В Чернигове в ДТП погибли 4 подростков: машина влетела в дерево

В Чернигове водитель-подросток не справился с управлением на мокрой дороге и влетел в придорожное дерево, в результате ДТП он и трое пассажиров-подростков погибли.

Источник: полиция Черниговской области.

Дословно: "На мокрой дороге водитель не справился с управлением и столкнулся с придорожным деревом, в результате чего он и трое пассажиров погибли на месте происшествия. В больнице находится уцелевшая в ДТП девушка".

Детали: Подросток взял дедов автомобиль "Фольксваген Пассат", собрал друзей-сверстников и поехал кататься. Парень планировал получить водительское удостоверение.

Во время спуска с холма на мокрой дороге он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и въехал в дерево. Удар был такой силы, что автомобиль разорвало на части. Девушке, которая сидела на пассажирском сиденье, повезло остаться в живых. Ее госпитализировали.

По данному факту открыли уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц) УК.

Продолжается досудебное расследование.