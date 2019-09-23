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Додон заявив про плани зустрітися із Зеленським у Нью-Йорку

Понеділок, 23 вересня 2019, 11:06

Президент Молдови Ігор Додон заявив, що сподівається зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським під час 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це повідомляє російський "Коммерсант"

Додон нагадав, що у них із Зеленським була телефонна розмова і що, "найімовірніше", зустріч з ним відбудеться в ООН.

"Сподіваюся (на зустріч. - Ред.). Ми готові до цього. Наші команди ведуть переговори, я останніх деталей не знаю", - зазначив президент.

Щодо його заяв про те, що Крим - російський, Додон пояснив: "Треба враховувати позицію керівництва Республіки Молдова, яка не змінювалася за останні 28 років. Ми підтримуємо суверенітет України, і все. Йдемо далі".

Слід зазначити, що Ігор Додон вже не вперше висловлює сподівання на зустріч з українським колегою. Нагадаємо, 23–26 вересня Володимир Зеленський здійснить робочий візит до США для участі у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Як відомо, попередній президент України Петро Порошенко відмовлявся зустрічатися з Додоном за його висловлювання під час передвиборчої кампанії про те, що Крим належить Росії.

Порошенко висував Додону чітку умову для зустрічі, за якої переговори можуть відбутися: для цього Додон повинен був визнати російську агресію проти України, включаючи незаконну анексію Криму. 

"Європейська правда"

Теми: МолдоваЗеленськийСШАпрезидент
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