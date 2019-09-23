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Додон заявил о планах встретиться с Зеленским в Нью-Йорке

Понедельник, 23 сентября 2019, 11:06

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что надеется встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает российский "Коммерсант"

Додон напомнил, что у них с Зеленским был телефонный разговор и что, "скорее всего", встреча с ним состоится в ООН.

"Надеюсь (на встречу. - ред.). Мы готовы к этому. Наши команды ведут переговоры, я последние детали не знаю", - отметил президент.

По поводу его заявлений о том, что Крым - российский, Додон заявил: "Надо учитывать позицию руководства Республики Молдова, которая не менялась за последние 28 лет. Мы поддерживаем суверенитет Украины, и все. Идем дальше".

Следует отметить, что Игорь Додон уже не впервые выражает надежду на встречу с украинским коллегой.

Как известно, предыдущий президент Украины Петр Порошенко отказывался встречаться с Додоном из-за его высказывания во время предвыборной кампании о том, что Крым принадлежит России.

Порошенко выдвигал Додону четкое условие для встречи, при котором переговоры могут состояться: для этого Додон должен был признать российскую агрессию против Украины, включая незаконную аннексию Крыма.

Напомним, 23-26 сентября Владимир Зеленский осуществит рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН.

"Европейская правда"

Темы: МолдоваЗеленскийСШАпрезидент
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