Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Зеленського розповіли, коли може відбутися "нормандський" саміт

Понеділок, 23 вересня 2019, 11:28

Зустріч лідерів "нормандської четвірки" може відбутися після візиту президента України Володимира Зеленського до США.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю виданню "Лівий берег" розповів помічник президента у міжнародних справах Андрій Єрмак.

"Під час останньої розмови, яка тривала дві години сорок хвилин, лідери трьох країн - Німеччини, Франції та України - висловилися за кінець місяця в якості дати зустрічі, як раз після Нью-Йорка. Росія не дала підтвердження, але і не сказала "ні". Думаю, це може бути кінець вересня - початок жовтня", - сказав він.

Єрмак додав, що Зеленський "задав вектор робити все по максимуму і не відкладати на тиждень і місяць".

"Його всі підхопили. І щоб цей імпульс підтримувати, потрібна ця зустріч", - резюмував він.

Нагадаємо:

  • Росія висунула умова для зустрічі лідерів: для цього Київ повинен підписати так звану "формулу Штайнмаєра", яку погодили на зустрічі у вересні радники президентів.
  • Голова МЗС Вадим Пристайко зазначив, що у вересні 2019 року радники "нормандської четвірки" погодили не формулу Штайнмаєра, а інше чітке формулювання.

Читайте детальніше: "Формула Зеленського", санкції, шлях до НАТО та Донбас: велике інтерв'ю міністра Пристайка".

Теми: Мінські угодиРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Мінські угоди
Сурков зізнався, що не планував, щоб Мінські угоди виконались
Зеленський: Простий спосіб закінчити війну – віддати РФ території, тому були Мінські угоди
Єрмак: У владі немає людей, які допускають існування "Мінськ-3"
Останні новини
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
Усі новини...
Реклама: