У Зеленського розповіли, коли може відбутися "нормандський" саміт

Зустріч лідерів "нормандської четвірки" може відбутися після візиту президента України Володимира Зеленського до США.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю виданню "Лівий берег" розповів помічник президента у міжнародних справах Андрій Єрмак.

"Під час останньої розмови, яка тривала дві години сорок хвилин, лідери трьох країн - Німеччини, Франції та України - висловилися за кінець місяця в якості дати зустрічі, як раз після Нью-Йорка. Росія не дала підтвердження, але і не сказала "ні". Думаю, це може бути кінець вересня - початок жовтня", - сказав він.

Єрмак додав, що Зеленський "задав вектор робити все по максимуму і не відкладати на тиждень і місяць".

"Його всі підхопили. І щоб цей імпульс підтримувати, потрібна ця зустріч", - резюмував він.

Нагадаємо:

Росія висунула умова для зустрічі лідерів: для цього Київ повинен підписати так звану "формулу Штайнмаєра", яку погодили на зустрічі у вересні радники президентів.

Голова МЗС Вадим Пристайко зазначив, що у вересні 2019 року радники "нормандської четвірки" погодили не формулу Штайнмаєра, а інше чітке формулювання.

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