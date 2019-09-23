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Пристайко каже, що Трамп не тиснув на Зеленського

Понеділок, 23 вересня 2019, 11:57

Глава МЗС України Вадим Пристайко запевнив, що президент США Дональд Трамп не тиснув на Володимира Зеленського під час телефонної розмови, яка стала об’єктом скандалу в США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр сказав у інтерв'ю "Громадському".

"Якщо хтось вважає, що на нашого президента здійснювався тиск, вони повинні це визначити. Я знаю, про що була розмова, і я думаю, що ніякого тиску не було", - сказав міністр закордонних справ.

Пристайко запевнив, що розмова між лідерами була "довгою, дружньою і стосувалася багатьох питань". 

Разом з тим він підкреслив, що президент має право говорити з іншим президентом "так, щоб ця розмова залишилася нікому не відомою".

"Це єдина передумова, лідери все ще обмінюються між собою важливою і часто чутливою інформацією", - сказав він.

Нагадаємо:

  • Телефонна розмова, що відбулась між президентами 25 липня, опинилась у центрі скандалу в США.
  • Американські ЗМІ пишуть, що під час розмови президент Трамп міг тиснути на Зеленського для проведення розслідування в Україні дій колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.
  • ЗМІ припускають, що Трамп міг використати питання оборонної підтримки України для тиску на українського президента.
  • У неділю Трамп заявив, що готовий до оприлюднення стенограми його телефонної розмови з президентом Зеленським.

Читайте детальніше: "Шантаж на тлі виборів: чому розмова із Зеленським може призвести до імпічменту Трампа".

Теми: Трамп
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