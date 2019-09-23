Пристайко каже, що Трамп не тиснув на Зеленського
Глава МЗС України Вадим Пристайко запевнив, що президент США Дональд Трамп не тиснув на Володимира Зеленського під час телефонної розмови, яка стала об’єктом скандалу в США.
Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр сказав у інтерв'ю "Громадському".
"Якщо хтось вважає, що на нашого президента здійснювався тиск, вони повинні це визначити. Я знаю, про що була розмова, і я думаю, що ніякого тиску не було", - сказав міністр закордонних справ.
Пристайко запевнив, що розмова між лідерами була "довгою, дружньою і стосувалася багатьох питань".
Разом з тим він підкреслив, що президент має право говорити з іншим президентом "так, щоб ця розмова залишилася нікому не відомою".
"Це єдина передумова, лідери все ще обмінюються між собою важливою і часто чутливою інформацією", - сказав він.
Нагадаємо:
- Телефонна розмова, що відбулась між президентами 25 липня, опинилась у центрі скандалу в США.
- Американські ЗМІ пишуть, що під час розмови президент Трамп міг тиснути на Зеленського для проведення розслідування в Україні дій колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.
- ЗМІ припускають, що Трамп міг використати питання оборонної підтримки України для тиску на українського президента.
- У неділю Трамп заявив, що готовий до оприлюднення стенограми його телефонної розмови з президентом Зеленським.
Читайте детальніше: "Шантаж на тлі виборів: чому розмова із Зеленським може призвести до імпічменту Трампа".
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