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Пристайко говорит, что Трамп не давил на Зеленского

Понедельник, 23 сентября 2019, 11:57

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заверил, что президент США Дональд Трамп не давил на Владимира Зеленского во время телефонного разговора, который стал объектом скандала в США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр сказал в интервью "Громадському".

"Если кто-то считает, что на нашего президента оказывалось давление, они должны это определить. Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было", - сказал министр иностранных дел.

Пристайко заверил, что разговор между лидерами был "долгим, дружественным и касался многих вопросов".

Вместе с тем он подчеркнул, что президент имеет право говорить с другим президентом "так, чтобы этот разговор остался никому не известным".

"Это единственное условие, лидеры все еще обмениваются между собой важной и часто чувствительной информацией", - сказал он.

Напомним:

  • Телефонный разговор, состоявшейся между президентами 25 июля, оказался в центре скандала в США.
  • Американские СМИ пишут, что во время разговора президент Трамп мог давить на Зеленского для проведения расследования в Украине действий бывшего вице-президента США Джо Байдена.
  • СМИ предполагают, что Трамп мог использовать вопрос оборонной поддержки Украины для давления на украинского президента.
  • В воскресенье Трамп заявил, что готов к обнародованию стенограммы его телефонного разговора с президентом Зеленским.

Читайте подробнее"Шантаж на фоне выборов: почему разговор с Зеленским может привести к импичменту Трампа".

Темы: Трамп
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