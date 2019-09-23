Пристайко говорит, что Трамп не давил на Зеленского
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заверил, что президент США Дональд Трамп не давил на Владимира Зеленского во время телефонного разговора, который стал объектом скандала в США.
Как сообщает "Европейская правда", об этом министр сказал в интервью "Громадському".
"Если кто-то считает, что на нашего президента оказывалось давление, они должны это определить. Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было", - сказал министр иностранных дел.
Пристайко заверил, что разговор между лидерами был "долгим, дружественным и касался многих вопросов".
Вместе с тем он подчеркнул, что президент имеет право говорить с другим президентом "так, чтобы этот разговор остался никому не известным".
"Это единственное условие, лидеры все еще обмениваются между собой важной и часто чувствительной информацией", - сказал он.
Напомним:
- Телефонный разговор, состоявшейся между президентами 25 июля, оказался в центре скандала в США.
- Американские СМИ пишут, что во время разговора президент Трамп мог давить на Зеленского для проведения расследования в Украине действий бывшего вице-президента США Джо Байдена.
- СМИ предполагают, что Трамп мог использовать вопрос оборонной поддержки Украины для давления на украинского президента.
- В воскресенье Трамп заявил, что готов к обнародованию стенограммы его телефонного разговора с президентом Зеленским.
Читайте подробнее: "Шантаж на фоне выборов: почему разговор с Зеленским может привести к импичменту Трампа".
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