На кордоні спіймали жінку, яка відправляла українок до московських борделів

Мешканка Миколаївської області у змові з російськими правоохоронцями переправляла дівчат до Росії для "роботи" у сфері надання інтимних послуг.

Джерело: прес-служба СБУ.

Дослівно: "На кордоні затримано жінку, яка під "патронатом" російських правоохоронців переправляла дівчат до РФ".

Деталі: Оперативники спецслужби встановили, що українка, яка з 2013 року проживає у Москві, організувала підбір та переправлення через кордон жінок для "роботи" у сфері надання інтимних послуг на території Росії.

Правоохоронці затримали зловмисницю у Сумській області на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Бачівськ" під час спроби переправлення через кордон трьох мешканок Кіровоградщини.

Жінка підбирала українок з різних областей через об’яви в інтернет-мережі та через своїх спільників "працевлаштовувала" дівчат до московських борделів.

Наразі у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України, затриманій оголошено про підозру.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин справи та інших осіб, причетних до торгівлі людьми.