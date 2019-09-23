На границе поймали женщину, которая отправляла украинок в московские бордели
Жительница Николаевской области в сговоре с российскими правоохранителями переправляла девушек в Россию для "работы" в сфере предоставления интимных услуг.
Источник: пресс-служба СБУ.
Дословно: "На границе задержана женщина, которая под. "патронатом" российских правоохранителей переправляла девушек в РФ"
Детали: Оперативники спецслужбы установили, что украинка, которая с 2013 года проживает в Москве, организовала подбор и переправкиу через границу женщин для "работы" в сфере предоставления интимных услуг на территории России.
Правоохранители задержали злоумышленницу в Сумской области на международном автомобильном пункте пропуска "Бачевск" при попытке переправки через границу трех жительниц Кировоградщины.
Женщина подбирала украинок из разных областей через объявления в сети интернет и через своих сообщников "трудоустраивала" девушек в московские бордели.
Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины, задержанной объявлено о подозрении.
Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств дела и других лиц, причастных к торговле людьми.
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