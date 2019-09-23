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На границе поймали женщину, которая отправляла украинок в московские бордели

Понедельник, 23 сентября 2019, 13:47

Жительница Николаевской области в сговоре с российскими правоохранителями переправляла девушек в Россию для "работы" в сфере предоставления интимных услуг.

Источник: пресс-служба СБУ.

Дословно: "На границе задержана женщина, которая под. "патронатом" российских правоохранителей переправляла девушек в РФ".

Детали: Оперативники спецслужбы установили, что украинка, которая с 2013 года проживает в Москве, организовала подбор и переправкиу через границу женщин для "работы" в сфере предоставления интимных услуг на территории России.

Правоохранители задержали злоумышленницу в Сумской области на международном автомобильном пункте пропуска "Бачевск" при попытке переправки через границу трех жительниц Кировоградщины.

Женщина подбирала украинок из разных областей через объявления в сети интернет и через своих сообщников "трудоустраивала" девушек в московские бордели.

Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины, задержанной объявлено о подозрении.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств дела и других лиц, причастных к торговле людьми.

Украинская правда
Темы: СБУРосcия
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