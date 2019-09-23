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Із колонії у Миколаївській області втік вбивця

Понеділок, 23 вересня 2019, 14:36

Правоохоронці розшукують Володимира Касапа, який втік із Вознесенської колонії, відбуваючи покарання за умисне вбивство.

Джерело: відділ комунікації поліції Миколаївської області

Дослівно: "22 вересня від чергового колонії №72 до Вознесенського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що близько 19:05 здійснив втечу Касап Володимир Вікторович 1984 р.н. уродженець Одеської області Татарбунарського району, засуджений у 2017 році судом міста Одеса до восьми років позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 ККУ "Умисне вбивство".

Деталі: Правоохоронці також повідомили прикмети чоловіка: зріст 180 см, вага 75 кг, волосся темне, очі світло-сірі, вуха, губи та ніс середні. Одягнений засуджений був у чорний спортивний костюм та темні кросівки.

Наразі за цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 393 "Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти" ККУ.

Розшукуваному, окрім раніше визначеного покарання, може загрожувати ще одне - у вигляді ув’язнення на термін від 3 до 5 років.

 

У регіоні проводяться спецзаходи для розшуку втікача. Правоохоронці просять громадян допомогти встановити місцезнаходження чоловіка, а також надавати Вознесенському відділу поліції корисну для слідства інформацію.

Українська правда

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