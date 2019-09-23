Из колонии в Николаевской области сбежал убийца

Правоохранители разыскивают Владимира Касапа, который бежал из Вознесенской колонии, отбывая наказание за умышленное убийство.

Источник: отдел коммуникации полиции Николаевской области

Дословно: "22 сентября от дежурного колонии №72 в Вознесенский отдела полиции поступило сообщение о том, что около 19:05 совершил побег Касап Владимир Викторович 1984 г.р. уроженец Одесской области Татарбунарского района, осужденный в 2017 году судом города Одесса до восьми лет лишения свободы за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство".

Детали: Правоохранители также сообщили приметы мужчины: рост 180 см, вес 75 кг, волосы темные, глаза светло-серые, уши, губы и нос средние. Одет осужденный был в черный спортивный костюм и темные кроссовки.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ст. 393 "Побег из места лишения свободы или из-под стражи" УК.

Разыскиваемому, кроме ранее определенного наказания, может грозить еще одно - в виде заключения на срок от 3 до 5 лет.

В регионе проводятся спецмероприятия для розыска беглеца. Правоохранители просят граждан помочь установить местонахождение мужчины, а также предоставлять Вознесенском отделу полиции полезную для следствия информацию.