У Києві патрульні склали протокол на п’яного водія катера

Під час патрулювання річки Десенка працівники відділу поліції у річковому порту "Київ" склали протокол на водія катера, який керував плавзасобом у нетверезому стані.

Джерело: прес-служба поліції Києва

Дослівно: "Під час патрулювання річки Десенка працівники відділу поліції у річковому порту "Київ" помітили катер, який зачепив верхнім каркасом міст. Тож правоохоронці вирішили зупинити плавзасіб для перевірки".

Деталі: Поспілкувавшись із 54-річним водієм, поліцейські з’ясували, що він перебуває в алкогольному сп’янінні. На чоловіка склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

Санкція статті передбачає накладення штрафу у розмірі ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування всіма видами плавучих засобів на строк від одного до трьох років, або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти діб.